"Virgin River" saison 7 : nouveaux arrivants et départs surprenants dans le casting

Un bouleversement majeur secoue la paisible ville de Virgin River. Après le départ de Mark Ghanime, interprète du Dr. Cameron Hayek, la série à succès de Netflix devra se séparer d'un autre visage, Lexa Doig qui campe Paige Lassiter.

Mais que les fans se rassurent, deux nouveaux personnages devraient faire une arrivée remarquée : Sara Canning et Cody Kearsley. Les accros à "The Vampire Diaries" et "Riverdale" reconnaîtront sans doute ces visages familiers. Sara Canning incarnera Victoria, une ancienne policière devenue enquêtrice pour le conseil de l'ordre médical. Envoyée à Virgin River pour examiner la pratique du Doc, son arrivée pourrait bien raviver de vieilles amitiés, voire plus...