« The Vampire Diaries » : le casting réuni, 6 ans après la fin de la série

Dans cette vidéo, on voit l’interprète d’Elena Gilbert qui passe le téléphone à Paul Wesley puis Kat Graham, Candice King, Claire Holt mais aussi Michael Trevino. De quoi rendre fous les fans qui espèrent depuis presque six ans un éventuel retour de la franchise.

Parmi les grands absents de la vidéo et de la convention, on compte néanmoins Ian Somerhalder (Damon) mais aussi Joseph Morgan (Klaus) et Phoebe Tonkin (Hayley).

6 ans après, la série cartonne toujours

Pour rappel, « The Vampire Diaries » est une adaptation de la série littéraire « Journal d’un vampire » de L. J. Smith. Son histoire se déroule dans la ville fictive de Mystic Falls, en Virginie, où on suit le quotidien d’Elena Gilbert (Nina Dobrev). L’adolescente de 17 ans vit avec son frère et sa tante, suite au décès de ses parents. Elle va alors faire la rencontre de Stefan Salvatore (Paul Wesley) et de son frère Damon (Ian Somerhalder), qui sont en réalité des vampires.

Six ans après l’épode final, « The Vampire Diaries » continue d'occuper une place à part dans le cœur des fans qui l'ont suivi et adoré. L’intégralité du show est d’ailleurs disponible sur la plateforme Netflix depuis peu.