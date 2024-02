« Vaiana 2 » : Dwayne Johnson est-il de retour au casting ?

Le personnage de Maui, qui avait séduit les spectateurs du premier film, seront donc ravis de revoir le colosse polynésien dans cette nouvelle aventure. En ce qui concerne son doublage, les fans devraient être contents. Le média Deadline a révélé que l’interprète vocale du personnage serait bel et bien Dwayne Johnson, alias The Rock. L’acteur et catcheur devait initialement reprendre ce rôle dans le film « Vaiana » en live-action, qui a été repoussé mais pas annulé. Il serait donc logique pour l’amateur de fast-food et de sport de continuer d’incarner ce personnage attachant, et musclé !

Les studios Disney avaient d’ailleurs créé la polémique en ne sélectionnant pas Auli’i Cravalho, la voix initiale de Vaïana au casting de ce live-action, il n’est donc pas certain que l’actrice hawaïenne reprenne son rôle de doubleuse. Toujours selon Deadline, des discussions sont en cours entre la comédienne et Disney, mais aucun accord n’a été conclu pour l’instant.