La WWE et The Rock débarquent sur Netflix

Si beaucoup le connaissent pour ses nombreux films et ses plaisanteries sur les réseaux, The Rock est également un catcheur confirmé. Les fans de la première heure se souviennent de sa rivalité avec John Cena en 2011, qui a amené l'un des « main event » les plus divertissants de l'histoire. Son charisme et son impact sur les fans l’ont mené récemment aux plus hautes sphères de la structure, puisque l’interprète de Luke Hobbs a intégré, le 23 janvier dernier, le conseil d’administration du groupe TKO qui comprend les structures de la WWE et de l’UFC. Le comédien aura donc une voix forte dans les décisions financières et stratégiques de ces deux organisations sportives de grande importance.

Dans le même temps, Netflix communiquait son acquisition des droits de diffusion de la WWE pour 2025. Cet achat de près de 4.6 millions de dollars ne concerne pour l’instant que les Etats-Unis, l’Amérique du Sud, le Canada et le Royaume Uni, mais d’autres pays devraient être concernés et annoncés dans les prochaines semaines. Ainsi, les spectateurs Netflix pourront assister tous les lundis soirs à la diffusion de l’émission « WWE : RAW ». L’occasion de revoir ou de découvrir les athlètes Kofi Kingston, CM Punk, Dominik Mysterio... Et, qui sait,The Rock renfilera peut-être le slip pour aller se castagner sur le ring ?