« Vaiana 2 » : Disney annonce une sortie très prochaine et dévoile des premières images

Il aura fallu attendre huit ans. Mais ce mercredi, Disney a décidé de mettre fin à l’impatience du public en dévoilant les premières images du film « Vaiana 2 ». Et pour le plus grand bonheur des fans de la jeune polynésienne, le long-métrage sortira le 27 novembre 2024.

Cette suite inattendue aurait dû prendre la forme d’une série d’animation, selon Bob Iger, le patron des studios Disney, qui s'est confié à la chaine américaine CNBC quelques minutes avant l’annonce.

Selon le descriptif apporté par Disney, le synopsis du nouveau volet prévoit : « Un nouveau voyage extraordinaire avec Vaiana, Maui et un tout nouvel équipage de marins improbables. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana doit se rendre dans les mers lointaines de l'Océanie et dans des eaux dangereuses, perdues depuis longtemps, pour vivre une aventure comme elle n'en a jamais connu.»

Sur Instagram, la vidéo d'annonce cumule plus d'1 million de like et dans les commentaires la surprise fait son petit effet: « DISNEY PRÉPARAIT ÇA EN SECRET, HEIN ?? », « Quand diable ont-ils commencé à faire ce film ? !? Les gens ont-ils travaillé sur ce film au lieu de travailler sur le film d'action ? », ont écrit certains internautes.