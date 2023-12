« Un stupéfiant Noël » : Éric Judor et Arthur Sanigou se lâchent en Interview

Après la saisissante parodie « La Vengeance au Triple Galop », le réalisateur Arthur Sanigou signe pour Amazon Prime Video un film de Noël déjanté avec un casting explosif : « un Stupéfiant Noël ». Éric Judor y retrouve le comédien Matthias Quiviger, alias Ragnar le Breton, mais également Alex Lutz, Laura Felpin, Lison Daniel, Guy Lecluyse ou encore Philippe Lacheau.

De quoi animer joyeusement cette comédie dans laquelle un personnage de fiction, Richard Silestone, parfaite figure des films de Noël, est projeté dans le monde réel et plus particulièrement la vie mouvementée et dangereuse de Greg, flic solitaire et taciturne, à qui le Père Noël a décidé de donner une bonne leçon en cette période de fêtes. Pour retrouver le cours normal de leur vie respective chacun va devoir réussir la mission de l’autre. Et ce n’est pas gagné !