"Tout pour la lumière" sur TF1 : qui sont les acteurs de la série ?

Au casting, on peut également retrouver Prudence Leroy ("Plus belle la vie"), Louis Duneton ou encore Flore Bonaventura.

Des élèves dans l'air du temps

Du côté des élèves, place à une génération instinctive et fougueuse. Le casting mêle comédiens et chanteurs révélés dans The Voice : Vike, Gwendal Marimoutou, Clément Massy, Marie Alexandre, Charlie Loiselier, Abdellah Boujalal, ou encore Marco Bouttin et Loris Triolo. Tous incarnent des jeunes artistes en quête de leur voix, de leur place mais aussi de sens dans leurs histoires de coeur.

Dans cette promotion apparait un nouveau visage, celui de Louve Le Coadou qui incarne Baya, la fille de Victoria, une adolescente en quête de repères et d’émancipation.