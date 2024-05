« Top Gun Maverick » : le personnage de Jennifer Connelly déjà présent dans le premier volet

Kelly McGillis absente de «Top Gun : Maverick»

Mais alors pourquoi Charlie Blackwood, jouée par Kelly McGillis, n’a-t-elle pas fait son retour dans «Top Gun : Maverick» ? Pour rappel, dans le premier volet, l’astrophysicienne incarne le grand amour de Tom Cruise.

Selon l’actrice, elle n’aurait pas été appelée par les équipes du deuxième volet à cause de son âge. «Personne ne m'a contactée et je ne pense pas qu'ils y aient pensé. Je suis vieille, je suis grosse et je fais mon âge. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent, mais je préfère être bien dans ma peau à mon âge plutôt que de faire semblant.», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

Le réalisateur Joseph Kosinski a, lui, expliqué que l’absence de Charlie était un choix scénaristique. «Je ne voulais pas que tout soit toujours tourné vers le passé», a révélé le cinéaste pour Insider. «C’était important de présenter de nouveaux personnages.»