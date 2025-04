Tom Holland dévoile le nom de "Spider-Man 4"

"Un nouveau départ"

Le 29 et 30 mars se tenait le rassemblement du salon Comic Con aux Etats-Unis. Un évènement de taille pour les fans de comics, où sont présentés les premières images des plus gros blockbusters à venir. C’est dans ce contexte que Tom Holland, invité de cette édition 2025, s’est adressé aux visiteurs à travers une vidéo.

L’acteur s’est d’abord excusé de ne pas être physiquement présent à la conférence : "Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Je suis à l’autre bout du monde en train de tourner un film", explique-t-il, avant de donner un détail concernant l’intrigue du film.

"Je sais que No Way Home se terminait avec un énorme cliffhanger donc 'Spider Man: Brand New Day' est un nouveau départ. C'est exactement ça. C'est tout ce que je peux dire pour le moment".

Si aucune autre information n’a été dévoilée, côté casting, Zendaya (Marie Jane) et Jacob Batalon (Ned) feront leur grand retour, accompagnés d’une nouvelle tête : Sadie Sink, révélée dans la série phénomène "Stranger Things". Le rôle de l’actrice n’est cependant toujours pas connu. De quoi lancer plusieurs théories.

Selon le réalisateur, le tournage devrait débuter cet été et sortira 29 juillet 2026 en France.