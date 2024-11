Spider-Man 4 : tout ce que l'on sait du film en préparation

Qui intégre le casting ?

À l'affiche de "Spider-Man 4", on retrouvera ainsi Tom Holland, dans le rôle de Peter Parker, et Zendaya, dans celui de MJ. On peut supposer également que l'acteur Jacob Batalon reprendra le rôle de Ned Leeds, le meilleur ami du personnage principal. Les trois comédiens s'étaient illustrés dans les trois volets de la saga : "Spider-Man : Homecoming" (2017), "Spider-Man : Far From Home" (2019) et "Spider-Man : No Way Home" (2021).

De quoi parlera Spider-Man 4 ?

Le scénario du nouveau film Marvel n'est pas encore bien connu, mais il semble déjà prometteur. Tom Holland a confié lors d'une interview pour le Rich Roll Podcast, la semaine dernière, que Zendaya et lui-même avaient été conquis à la lecture des ébauches de script. "Je l'ai lu il y a trois semaines et cela m'a vraiment mis le feu aux poudres, a raconté l'interprète de Peter Parker. Zendaya et moi nous sommes assis et l'avons lu ensemble, et nous nous sommes parfois dit dans le salon : 'C'est un vrai film qui mérite le respect des fans.' Il nous reste encore quelques détails à régler avant de pouvoir vraiment démarrer, mais c'est excitant."