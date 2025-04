Tom Cruise au Festival de Cannes avec "Mission: Impossible 8" : à quoi faut-il s’attendre ?

Tom Cruise de retour à Cannes : vers un nouveau show sur la Croisette ?

Alors forcément, cette année encore, on imagine que le spectacle pourrait être au rendez-vous. Aux côtés de son complice Christopher McQuarrie, réalisateur et scénariste de plusieurs volets de la franchise, Tom Cruise fera le déplacement avec toute l’équipe du film. Le visuel partagé par le Festival, une image vertigineuse de l’acteur suspendu à un avion en plein vol, laisse d’ailleurs planer un certain suspense autour de la montée des marches. Rien n’a été annoncé officiellement concernant une mise en scène spectaculaire, mais avec Tom Cruise et ses talents de cascadeur, tout semble possible. Le public est en tout cas prêt à en prendre plein les yeux.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" sera dans toutes les salles de France le 21 mai.