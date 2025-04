Thunderbolts* : la nouvelle bande-annonce présente le visage de la menace, The Void

Quel est grand méchant de cette nouvelle aventure ? The Void, l’alter ego maléfique de Sentry, incarné par Lewis Pullman, qui promet de faire de l'ombre à Thanos, le super méchant de la franchise Marvel. Présenté comme plus puissant que tous les Avengers réunis, il pose un véritable casse-tête pour les Thunderbolts. La bande-annonce tease un affrontement épique, tout en laissant entrevoir les failles et les passés compliqués de chaque membre de l’équipe. Un film qui pourrait bien bousculer les codes du MCU, en misant sur l’ombre plutôt que sur la lumière.

En partenariat avec NRJ, "The Thunderbolts*" est à retrouver au cinéma le 30 avril 2025, en France.