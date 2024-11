"The Substance" : 5 choses à savoir sur le film aux coulisses fascinantes

Réalisé par la Française Coralie Fargeat, "The Substance" plonge ses spectateurs dans l'univers d'une star en quête de perfection, cherchant à créer une version plus jeune et plus belle d'elle-même. Avec Demi Moore et Margaret Qualley dans les rôles principaux, le film a marqué les esprits par son audace et son originalité, notamment lors de sa présentation au Festival de Cannes.

1. Le tournage s'est déroulé en France

On pourrait penser que le tournage a eu lieu aux États-Unis, mais non ! C’est la France qui est mise à l’honneur, et plus précisément les Alpes-Maritimes. "La bonne idée de Coralie, c’était de ne surtout pas essayer de faire croire qu’on était à Los Angeles", explique Nicolas Royer, producteur exécutif au CNC. Avec leurs palmiers et leur lumière contrastée, les Alpes-Maritimes "évoquent Hollywood et la Californie" sans artifice, précise-t-il. Ce réalisme subtil a bluffé le public du Festival de Cannes, qui ne soupçonnait même pas que le film avait été tourné à quelques kilomètres de là.

2. Demi Moore, une surprise au casting

La réalisatrice n’aurait jamais imaginé que Demi Moore accepte le rôle. "Quand j’ai écrit le projet, je savais que je voulais travailler avec une actrice iconique, qui représente 'la star' et tout le symbole qui va avec : vivre sous le regard des autres, tirer sa valeur du fait d’être vue, d’être regardée, d’être sous les projecteurs, devant l’œil des caméras, et quand tout ça s’en va, le sentiment que la vie s’arrête", confie-t-elle au micro de C l’hebdo, avant d'ajouter : "Je savais que le casting serait le plus grand défi du film, puisqu’il allait s’agir de confronter une actrice à sa pire phobie. Je savais que ça ne serait pas simple, que j’allais avoir plein de refus, ce qui a été le cas."

De fil en aiguille, la réalisatrice a échangé avec ses producteurs qui lui ont suggéré le nom de Demi Moore, mais elle en doutait : "J’ai dit : 'Ah bah oui, c’est une super idée, mais ne perdons pas de temps avec ça, je pense qu’elle ne voudra jamais faire un projet comme ça.' Je pensais vraiment qu’elle ne serait pas du tout prête à jouer avec son image."

3. La séquence du miroir, une scène au millimétrée

La scène emblématique du miroir, dans laquelle le personnage de Demi Moore se confronte à son reflet, avec l’affiche de la jeune Margaret Qualley en arrière-plan, a nécessité plusieurs prises pour atteindre la perfection. "C’est une scène pour laquelle on a fait 15 prises de chaque étape", explique la réalisatrice, avant d'ajouter : "c’est une scène muette, sans dialogue, donc tout repose sur un équilibre parfait. Entre ce qui se passe à l’image, la durée des plans, et évidemment la performance de Demi, si une seule chose n’est pas à sa place, trop ou trop peu, c’est tout l’équilibre qui est rompu."

4. Un tournage intense

Le tournage de "The Substance" a été éprouvant, avec une centaine de jours de travail intenses. Demi Moore a même attrapé un zona et perdu 9 kilos. "Nous étions littéralement épuisées, émotionnellement et physiquement", confie l'actrice dans l’émission Beau Geste. "Surtout vers la fin, avec toutes ces prothèses", ajoute sa partenaire de jeu, Margaret Qualley. "Quand nos personnages se transforment en monstres, ces moments ont été particulièrement intenses."

5. Des effets spéciaux faits main

Dans une époque où les effets spéciaux numériques sont omniprésents, "The Substance" a fait un choix audacieux en optant pour des effets spéciaux à l'ancienne. Les costumes ont été animés comme des marionnettes, explique Pierre-Olivier Persin, le maquilleur. "J'avais demandé à la déco de nous fabriquer des décors surélevés, donc on pouvait être 5, 6 sous le décor et animer par en dessous nos créations", précise-t-il.