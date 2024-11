"Gladiator" : revivez le film culte dans le podcast Palmarès

Moteur… action ! Palmarès est le podcast parfait pour les passionnés du septième art. Imaginez-vous revivre les scènes cultes et percer les mystères d'un film emblématique. Découvrez non seulement pourquoi il a marqué le cinéma, mais aussi ses secrets de tournage et ses anecdotes fascinantes.

De Kourtrajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, Palmarès célèbre tous les cinémas. Animée par Sarah Conan, cette série de podcast vous plonge au cœur d'une œuvre cinématographique, comme si vous y étiez. Dans ce premier épisode, explorez ce qui fait de "Gladiator", sorti il y a près de 25 ans, un film culte.