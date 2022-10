The Mandalorian : que sait-on sur Din Djarin, le mandalorien ?

L'enfance de Din Djarin

Din Djarin est enfant pendant la guerre des clones et voit son village attaqué par des droïdes de combat. Après l'avoir caché dans un abri, ses parents sont tués. Il est alors recueilli par les Mandaloriens et élevé comme l'un des leurs. En grandissant, il voue une haine féroce contre les droïdes et décide de ne jamais enlever son casque en présence d'un autre être vivant. Alors que la guerre fait rage dans toute la galaxie, il apprend à être un guerrier puis intègre la Guilde des chasseurs de prime. Il reste néanmoins très discret dans ses missions, il n'apparaît pas officiellement ni pour un camp ni pour un autre. Avec les années, il devient de plus en plus indépendant et ses missions réussies lui construisent une réputation d'excellent tireur et d'un des meilleurs chasseurs de prime de la galaxie.

Personnalité et armes

Din Djarin est plutôt solitaire. Il parle peu et est plutôt direct quand il doit s'exprimer. Il sait garder son calme, ce qui l'aide énormément dans les situations à risque. Il se forge une solide réputation de chasseur de prime efficace et apprécié même s'il demande plus d'argent que les autres. Son passé d'enfant orphelin lui donne une sensibilité particulière pour les enfants abandonnés. Il n'hésite pas à se lancer dans des missions pour les sauver et leur donne régulièrement une partie de ses récompenses. En tant que Mandalorien, Din Djarin ne quitte jamais son armure en beskar. Il porte également un casque très reconnaissable qu'il ne retire jamais. Les armes ont une importance capitale pour lui, aussi il ne se sépare jamais de son fusil sniper Amban. Son armure lui permet de dissimuler des armes, entre autres dans les avant-bras. Il porte aussi un pistolet blaster et une vibro lame. Dès qu'il se lance en tant que chasseur de prime, il achète un ancien vaisseau de guerre de la flotte de la république Galactique, le Razor Crest. Ce vaisseau reste le sien tout au long de ses missions et fait aussi partie de son personnage.

Ses missions les plus importantes

Une de ses premières missions consiste à capturer un enfant qui fait partie de la même espèce que Yoda, mais sans qu'il ait cette information. Une fois l'enfant capturé, la mission tourne mal et l'enfant révèle alors ses pouvoirs de Jedi. Din Djarin remet l'enfant au commanditaire, mais ne peut finalement s'y résoudre. Il décide de le libérer immédiatement après. Cette violation des règles de la Guilde des chasseurs de prime lui vaut d'avoir lui-même une prime sur sa tête et de vivre caché. Sa mission devient alors de retrouver les Jedi pour leur remettre l'enfant à qui il s'est beaucoup attaché. Il rencontre des obstacles à chaque avancée et doit aller d'indice en indice pour réussir à retrouver le Jedi qui pourra le former. Sur sa route, il trouve l'armure de Boba Fett et lui rend avant de s'allier à lui dans sa quête. Alors qu'ils combattent ceux qui veulent aussi l'enfant, Din Djarin devient propriétaire du sabre noir contre son gré, ce qui pourra lui attirer des ennuis dans le futur.