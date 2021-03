The Mandalorian : zoom sur ces chasseurs de l'univers Star Wars

Din Djarin ou Le Mandalorien

Les fans de la série The Mandalorian l’appellent très souvent "Mando". D’autres évoquent son véritable patronyme, Din Djarin. Pour beaucoup, il est Le Mandalorien. Personnage principal de la série qui porte son nom, Le Mandalorien est présenté comme un chasseur de primes dans l’univers étendu de Star Wars. Son histoire est particulière. Enfant durant l’épisode de la guerre des Clones, Din Djarin voit son village attaqué par les droïdes de combat pilotés par la Confédération des systèmes indépendants. Caché dans un abri par ses parents, "Mando" n’assiste pas à la mort de ses parents. Très vite pourtant, il comprend qu’il est orphelin. Il trouve alors refuge auprès des Mandaloriens.

Un chasseur de primes au grand cœur

Placé sous les ordres de Greef Karga, Le Mandalorien rejoint la guilde des chasseurs de primes. La première mission qui lui est confiée consiste à capturer un enfant appartenant à la même espèce que Yoda. Aidé d’un droïde assassin IG-11, Le Mandalorien parvient à remplir sa mission. Après avoir livré l’enfant, Din Djarin est subitement pris de remords. Il décide alors d’aller libérer l’enfant en violant les règles des chasseurs de primes. Dans la saison 1 de The Mandalorian, Mando se présente donc comme un chasseur de prime au grand cœur.

Des apparitions de ces chasseurs de primes dans les épisodes de Star Wars

Mis en lumière par la série The Mandalorian, les Mandaloriens ou chasseurs de primes font partie des nombreux personnages fictifs de l’univers Star Wars. Ce peuple imaginé par George Lucas fait d’ailleurs une première apparition dans la saga dès l’épisode V, Star Wars : L’Empire contre-attaque. Bien qu’on ne l’identifie pas en tant que Mandalorien, le personnage est l’un des chasseurs de primes engagés par Dark Vador. Et contrairement à ce que les premières rumeurs laissaient penser, ce n’est pas le personnage de Boba Fett qui a été choisi pour créer la série The Mandalorian.

Qui se cache sous le costume de Mando ?

Comme Dark Vador, Le Mandalorien dissimule son apparence physique derrière un casque de métal et une armure. Cette absence de visage a provoqué de vifs débats entre les fans de la série pour identifier qui se cache derrière le costume de Mando. En réalité, plusieurs acteurs incarnent à tour de rôle le personnage principal de The Mandalorian. Le plus souvent, il s’agit donc de l’acteur Pedro Pascal, déjà connu pour avoir participé à d’autres séries comme The Good Wife ou Mentalist. À noter que la plupart du temps, ce sont des cascadeurs qui enfilent l’armure pour donner vie à Mando dans les différents épisodes de la série plutôt que Pedro Pascal lui-même.