The Mandalorian : où situer l'intrigue dans la saga Star Wars ?

The Mandalorian se place après Le Retour du Jedi

Inutile de garder le suspens plus longtemps. Officiellement, et chronologiquement, la première saison de la série The Mandalorian se positionne après l’épisode VI de Star Wars, Le Retour du Jedi. Pour apporter un peu plus de précisions, les aventures de Mando et Baby Yoda se déroulent vers l’année 9 ABY, soit environ cinq ans après les évènements de l’épisode Le Retour du Jedi. Pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas toute la chronologie Star Wars, les évènements de la série The Mandalorian précèdent donc ceux de l’épisode Le Réveil de la Force (vers l’année 34 ABY, soit 25 ans plus tard). Au fil des épisodes, quelques indices permettent aux fidèles de la saga d’avoir des repères temporels et de mieux situer la série dans la saga Star Wars.

Une intrigue plus proche de la trilogie originale

Vous l’aurez (peut-être) deviné, The Mandalorian est chronologiquement plus proche de la trilogie originale de Star Wars proposée dès la fin des années 1970 que de la nouvelle trilogie tournée et proposée sur grand écran à partir de 2015. Pour la première saison de The Mandalorian, huit épisodes seulement (huit chapitres) ont suffi à dévoiler l’intrigue de la série. En huit chapitres, on découvre les péripéties d’un mercenaire mandalorien bien décidé à s’aventurer au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République.

Inutile de maîtriser la chronologie Star Wars pour apprécier la série

Vous vous sentez un peu perdu dans la chronologie des épisodes Star Wars ? La première bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas seul. Il faut dire que chez Disney, on semble avoir pris un malin plaisir à mélanger les dates de sortie des épisodes avec les dates de déroulement des évènements dans la saga. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas forcément utile de maîtriser la chronologie Star Wars pour apprécier la série The Mandalorian. Il est même possible de vous initier à l’univers Star Wars en débutant par la série The Mandalorian. L’avantage d’opter pour cet ordre de visionnage, c’est que vous pourrez ensuite prendre les épisodes Star Wars dans l’ordre chronologique (et non dans l’ordre de sortie au cinéma) pour parcourir la fresque Star Wars dans le bon tempo.

Quid des autres saisons de The Mandalorian ?

On aurait pu s’attendre à un bouleversement calendaire avec la sortie d’une saison 2 de The Mandalorian qui s’inscrirait dans une autre époque de la saga Star Wars. Heureusement, les créateurs de la série ont décidé de ne pas (trop) jouer avec nos nerfs. La saison 2 se déroule donc à la même période que la saison 1. Et il devrait en être de même pour la saison 3.