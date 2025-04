"Stranger Things" : une star de la série annonce la sortie de son premier album

Le comédien de 22 ans, qui s’est également illustré dans les sagas "Ça" et "SOS Fantômes", prépare la sortie de "Happy Birthday". Dans ce premier opus, Finn Wolfhard explique à NME qu'il partagera "son identité, ses angoisses, sa nostalgie, son enfance et sa solitude". Un premier extrait intitulé "Choose the latter" a d’ailleurs d’ores et déjà été partagé.