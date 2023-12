« Spider-Man 4 » ? Tom Holland n’acceptera d’enfiler le costume qu’à une condition

Deux ans après la sortie de « Spider-Man : No Way Home », Tom Holland fait le point sur la suite. Interrogé lors d'une conférence de presse à la Critics Choice Association, l’intéressé explique que des discussions ont activement commencé, mais qu’il n’acceptera d’enfiler le costume de l’homme-araignée qu’à une condition : que « Spider-Man 4 » en « vaille la peine pour le personnage. »

« Ce que je peux dire, c’est que nous nous sommes activement engagés dans des discussions concernant ce à quoi pourrait ressembler un quatrième film avec mon personnage. Que nous soyons en mesure de lui rendre justice, c’est une toute autre chose. Je suis très protecteur de Spider-Man. Je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu l’opportunité de prendre part à une franchise qui a réussi à se surpasser à chaque film [...] je veux protéger cet héritage. Donc je ne jouerais pas dans un autre film juste pour jouer dans un autre film. »

« Spider-Man 4 » en danger ?

Bog Iger, à la tête de Disney, a réitéré dernièrement son intention de privilégier la qualité à la quantité, se disant prêt à valider moins de films et de séries. Il estime que les récents échecs commerciaux de Disney et du MCU sont partiellement dus à un rythme de production effréné. En d'autres termes, ce quatrième opus de « Spider-Man » avec Tom Holland et Zendaya n'est pas pour demain.