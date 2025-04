"Spider-Man 4" : Sadie Sink ("Stranger Things") décroche un rôle important

Décidément, ce "Spider-Man 4" fait énormément parler de lui. Si l’on sait encore très peu de choses au sujet du nouveau long-métrage avec Tom Holland, la presse spécialisée américaine dévoile ce mercredi 12 mars que l’actrice Sadie Sink rejoint le casting. Mais pour quel rôle ?

Selon Deadline, la comédienne de 22 ans, qui s’est déjà illustrée dans la série "Stranger Things", jouera un personnage important. Si aucun autre détail n'est encore révélé, tout porte à croire qu'il pourrait s'agir de Jean Grey, héroïne des "X-Men". Pour autant, beaucoup de fans la voient déjà en Gwen Stacy ou Mary-Jane Watson - même si Zendaya joue déjà MJ dans les trois premiers volets de la saga. La question a néanmoins le mérite d’être posée puisque la compagne de Peter Parker à l’écran et de Tom Holland dans la vie, n’est toujours pas annoncée au casting de cette suite.

De quoi parlera "Spider-Man 4" ?

Le scénario du nouveau film Marvel n'est pas encore officiel, mais il semble déjà prometteur. Tom Holland a confié lors d'une interview pour le Rich Roll Podcast, qu’il a été conquis à la lecture des ébauches de script : "Je l'ai lu il y a trois semaines et cela m'a vraiment mis le feu aux poudres, a raconté l'interprète de Peter Parker. Zendaya et moi nous sommes assis et l'avons lu ensemble, et nous nous sommes parfois dit dans le salon : 'C'est un vrai film qui mérite le respect des fans.' Il nous reste encore quelques détails à régler avant de pouvoir vraiment démarrer, mais c'est excitant."