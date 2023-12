«Stranger Things» : les créateurs rassurent les fans sur la fin de la série

La cinquième et ultime saison de «Stranger Things» se fait attendre. Alors que le tournage des derniers épisodes de la série débutera au début de l’année 2024, les créateurs du show mythique de Netflix, les frères Duffer, apportent quelques indices sur l’intrigue finale.

Et ils ont pour devoir de rassurer les fans! Les téléspectateurs expriment leur peur sur la Toile depuis quelques semaines. Et si toutes les aventures de la bande de copains d’Hawkins ne s’étaient en réalité pas vraiment passées? Une théorie circule, en effet, sur le fait que les héros étaient en train de jouer à un jeu très élaboré de «Donjons et Dragons», et que toute l’histoire de «Stranger Things» n’était en réalité qu’un fantasme.

Que les admirateurs de la fiction se rassurent. Face à cette hypothèse, Matt Duffer répond dans les colonnes du média «Métro» : «Non». Ross Duffer ajoute : «Ce serait l'équivalent d’une chute qui dirait: 'Tout ça, c’était un rêve'. Non, je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous allons terminer la série. Nous savons où nous allons depuis un certain temps. Et nous nous sentons à l'aise avec cela. Espérons que cela satisfera tout le monde. Nous verrons.»

«Stranger Things» : la saison 5 sera «très émouvante»

La saison 5 de «Stranger Things» devrait comprendre huit épisodes avec un final épique de plus de deux heures. Et l’émotion sera au rendez-vous!

L’acteur David Harbour, qui joue le personnage de Jim Hopper, a profité de son passage dans le podcast «Happy, Sad, Confused» pour mettre encore plus d’eau à la bouche des fans sur le final de la série qui a débuté en 2016 : «Certains des éléments de décors et des scénarios que nous avons pu voir dépassent tout ce que nous avons fait par le passé. J'ai hâte de conclure de manière audacieuse et incroyable. Je sais comment ça se termine et c'est très, très émouvant.»