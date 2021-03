Pourquoi Gillian Anderson a failli refuser son rôle dans Sex Education ?

Gillian Anderson : mère divorcée et sexothérapeute dans Sex Education

En interprétant Jean Milburn dans la série à succès Sex Education, Gillian Anderson a signé son grand retour dans les séries Netflix. Elle y joue le rôle de la mère d'Otis Milburn, le personnage principal. Au fil des saisons, Jean Milburn enchaîne les conquêtes tout en essayant de donner des conseils à Otis pour mieux gérer la période difficile qu'est l'adolescence. Elle cherche régulièrement des indices dans la chambre de son fils pour tenter de mieux le comprendre. À travers ce rôle à la fois touchant, drôle et particulièrement honnête, Gillian Anderson donne vie à l'un des personnages principaux de la série. Car c'est d'elle que viendra l'idée à Otis de devenir le sexologue de son école. Mais l'histoire de ce personnage hautement charismatique aurait pu être totalement différente, puisque l'actrice a failli refuser ce rôle…

Le scénario jeté à la poubelle…

Lorsqu'on l'interroge aujourd'hui au sujet de son rôle dans Sex Education, Gillian Anderson s'amuse à se rappeler le moment où elle a reçu le scénario. L'actrice avoue qu'après l'avoir lu une première fois, elle n'est pas parvenue à se projeter dans le rôle de Jean Milburn. Elle précise même qu'elle n'a pas du tout saisi le potentiel de la série, et qu'elle a décidé de jeter le scénario à la poubelle. C'est en parlant de ce projet à son compagnon, le scénariste de la série The Crown, elle aussi diffusée sur Netflix, que ce dernier l'a finalement poussée à relire le scénario. Et cette seconde lecture fut la bonne ! Elle a permis à l'actrice de saisir tout le comique de la série, et les nombreux messages qu'elle permettait de faire passer aux jeunes générations à la recherche de réponses à leurs nombreuses questions.

Pourquoi Gillian Anderson a finalement dit oui à Sex Education

À la seconde lecture du scénario, Gillian Anderson s'est finalement rendu compte à quel point Sex Education était une série puissante et importante. Elle est en effet l'une des seules à traiter ouvertement des problématiques rencontrées par les adolescents. En traitant de sujets délicats tels que le consentement, la masturbation féminine ou encore l'homosexualité, la série fait tomber les tabous et les préjugés. Quant au personnage incarné par l'actrice, Jean Milburn, il incarne à lui seul toute la difficulté à communiquer sur les sujets intimes. Son personnage en fait toujours trop, elle ne prend aucune pincette et sa relation avec son fils demeure complexe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au cours de la première saison, elle prend conscience que son fils est un excellent communicant, surtout auprès des jeunes de sa génération. Un beau message de compréhension, de compassion et de pardon qu'elle sert parfaitement en endossant ce rôle.