Sex Education : comment la série aborde autrement la sexualité des jeunes !

Un ado sexothérapeute ? Découvrez Sex Education !

Si la série britannique Sex Education rencontre un tel succès, c'est d'abord parce qu'elle s'attache à donner la parole aux adolescents. L'histoire tourne autour d'Otis Milburn, adolescent qui endosse, sans vraiment le vouloir, le rôle de sexothérapeute au sein de son lycée. Dans les toilettes désaffectées qui lui servent de cabinet de consultation, Otis voit ainsi passer ses camarades dans toute la diversité qu'ils représentent : Maeve, l'adolescente rebelle incarnée par Emma Mackey, mais aussi Adam, la brute du lycée, ou encore Eric Effiong, son meilleur ami. En donnant librement la parole à chacun, la série aborde le thème de la sexualité adolescente dans tout ce qu'elle a de plus complexe et varié.

Une série sans tabous ni clichés

Et c'est justement parce que la série donne directement la parole aux lycéens qu'elle permet d'aborder la sexualité sans tabous ni clichés. Avec humour et panache, Sex Education diffuse un message discrètement pédagogique. Elle aborde une multitude de sujets : l'homophobie, le harcèlement scolaire, la masturbation féminine, l'avortement, la pilule, le consentement… Des thèmes évoqués au fil des saisons qui permettent de libérer la parole auprès des téléspectateurs de tous les âges. Car contrairement aux idées reçues, Sex Education s'adresse à toutes les générations !

Humour et légèreté : un cocktail détonnant !

Si Sex Education parvient à aborder autrement la sexualité des ados c'est parce qu'elle en fait un sujet à la fois drôle et léger. Amusante et divertissante, la série diffuse son message en douceur, à travers un spectre de personnages particulièrement diversifié. À tel point, d'ailleurs, qu'il n'est pas difficile de s'identifier à l'un d'entre eux. Si les adolescents en sont friands, les parents, eux aussi, peuvent s'identifier à certains personnages, comme Jean Milburn, mère d'Otis et véritable sexothérapeute, ou bien Jakob, père célibataire. Ni caricaturale ni linéaire, la série traite de la sexualité adolescente sans détour.

Une série bonne pour le moral… Et la sexualité !

En donnant la parole aux jeunes et en ouvrant le discours sur le sujet, Sex Education facilite la compréhension de la sexualité. Non seulement elle permet de maintenir un lien entre les générations, mais elle offre aussi la possibilité de se rassurer, de décomplexer, et de s'instruire. D'ailleurs, la série est acclamée du jeune public et des psychologues, mais aussi des sexothérapeutes qui voient là un moyen efficace de déculpabiliser les jeunes et de les aider à accepter leur corps et leurs envies.