The Crown, Sex Education : comment Gillian Anderson a fait son grand retour dans les séries Netflix !

Qui est Gillian Anderson ?

Née en 1968, Gillian Anderson est une actrice et réalisatrice américaine connue aux quatre coins du monde pour ses rôles dans de nombreux films et séries. C'est en 1993 qu'elle se fait remarquer aux côtés de David Duchovny dans la série culte X-Files. Ce rôle lui vaut d'ailleurs un Emmy Award ainsi qu'un Golden Globe dans la catégorie "meilleure actrice télévisée". Après l'arrêt de la série X-Files, Gillian Anderson enchaîne les succès, avec notamment son rôle dans le film Shadow Dancer en 2012 puis dans la série Hannibal en 2013. À son actif, l'actrice compte quelque 35 films et 18 séries. Récemment, Gillian Anderson s'est fait remarquer pour son interprétation bluffante de Margaret Thatcher dans la saison 4 de The Crown ainsi que pour son rôle de mère et sexothérapeute dans la série à succès Sex Education. Deux séries qui marquent son grand retour sur la plateforme Netflix.

Une véritable Dame de Fer dans The Crown

Pour incarner Margaret Thatcher dans la série The Crown diffusée sur Netflix, Gillian Anderson s'est véritablement métamorphosée. Ce rôle majeur lui a demandé énormément de travail tant sur le fond que sur la forme. Et si le résultat est franchement réussi, ce n'est certainement pas dû au hasard… Car le scénariste de la série, Peter Morgan, n'est autre que son compagnon dans la vie ! C'est donc un lien particulièrement personnel qui lie l'actrice à la série. Mais l'histoire aurait pu être différente, car Anderson a failli refuser ce rôle. L'idée de mélanger vie privée et vie professionnelle ne la séduisant guère, elle a fini par signer un pacte avec son compagnon, les incitant à ne jamais mentionner les prestations de l'un et de l'autre. Et comme à son habitude, la saison 4 de The Crown a une nouvelle fois rencontré un succès mondial, avec de nombreuses récompenses obtenues.

Une maman sexothérapeute dans Sex Education

Avec la série Sex Education, c'est dans un tout autre registre que l'on retrouve Gillian Anderson. La série Netflix aborde ici la sexualité chez les ados de manière immersive et sans clichés ni tabou. Et qui de mieux, pour interpréter le rôle de la mère du personnage principal, Otis Milburn, que Gillian Anderson ? À travers le personnage de Jean Milburn, sexothérapeute et mère divorcée, l'actrice nous dévoile un jeu à la fois touchant et engagé. Dans ce rôle, qu'elle a d'ailleurs failli refuser, Anderson enchaîne les conquêtes et se complaît à analyser les comportements intimes de son fils. L'actrice se montre à la fois drôle, émouvante et profondément honnête. Contrairement à son rôle dans The Crown, on la découvre sous un jour plus naturel, sans artifice ni accessoires de transformation. Un rôle qui marque sans conteste son retour réussi dans les séries Netflix !