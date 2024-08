« Only Murders In The Building » : Disney + dévoile le trailer de la saison 4 avec une surprise

La saison trois de « Only Murders In The Building » s’achevait sur un meurtre assez inattendu. Un drame horrible qui poussera nos trois protagonistes à, évidemment, investiguer et trouver le coupable. Le feuilleton de l’été, retardé par la grève des scénaristes cette année, sera bientôt de retour pour le plus grand bonheur des fans.

Diffusée sur la plateforme Hulu, mais également disponible sur Disney +, la série policière incarnée notamment par Selena Gomez est un carton. L’humour décalé et les histoires de meurtre spectaculaires ont fortement plu au public, et a même obtenu la note de 100% sur le site de référence Rotten Tomatoes.