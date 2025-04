La saga "Mission Impossible" porte bien son nom, notamment en ce qui concerne sa réalisation. L'adaptation cinématographique de la série culte des années 1970 par Tom Cruise revient prochainement avec un huitième volet intitulé "Mission Impossible - The Final Reckoning". Fidèle à sa réputation, Tom Cruise a de nouveau pris des risques pour ce film, réalisant lui-même de très impressionnantes cascades.

Avant sa présentation à Cannes, hors-compétition, le 14 mai prochain et sa sortie en salle le 21 mai, Paramount PIctures dévoile l'une des cascades les plus impressionnantes du film dans laquelle l'acteur hollywoodien tente de rester accrocher à l'aile d'un avion à quelque 2500 mètres d'altitude et affrontant un vent de 225 km/h.