"Minecraft" : Jack Black combat des zombies dans la nouvelle bande-annonce

Cette adaptation sur grand écran raconte l’histoire de quatre outsiders – Garrett, Henry, Natalie et Dawn – projetés à travers un mystérieux portail menant à un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur.

Au casting, on retrouve notamment Jack Black ("Rock Academy"), Jason Momoa ("Aquaman"), Emma Myers ("Mercredi"), Danielle Brooks ("La Couleur Pourpre") mais aussi Jennifer Coolidge ("The White Lotus") et Kate McKinnon ("Barbie").