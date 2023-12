« Minecraft » : cette actrice de « Mercredi » rejoint le casting

Après Sonic, Super Mario Bros… C’est bientôt le jeu vidéo Minecraft, le plus vendu de l’histoire, qui aura droit à son adaptation au cinéma. Et grosse surprise, c'est Jason Momoa, avec son imposante carrure, qui aura droit au premier rôle dans ce projet réalisé par Jared Hess, à qui l’on doit déjà « The Last Man on Earth ». En projet depuis plus de dix ans, le film devrait sortir en salle le 2 avril 2025 en France.

A l’époque, Shawn Levy ( « Une nuit au musée » ) avait abandonné le navire en raison d’un différend créatif et c’est Rob McElhenne qui avait hérité du projet avant de l’abandonner à son tour en 2016. En 2023, le sujet a été remis à l’ordre du jour et c’est le média Collider qui avait annoncé le casting de Jason Momoa et les nouveaux problèmes de développement rencontrés.