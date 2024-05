Metro Boomin à la réalisation de la B.O de « Deadpool & Wolverine » ?

Les fans de Miles Morales attendent avec impatience son retour ! En 2023, « Spider-Man : Across The Spider-Verse » retournait le cinéma en engrangeant la somme colossale de 690 millions de dollars au box-office. Une très belle performance, même pour une production Marvel. Le film a certes séduit avec son scénario et son animation, mais pas seulement.

En effet, la bande son concoctée par le producteur Metro Boomin a fait un carton plein chez les spectateurs. En collaboration avec de nombreux artistes comme Swae Lee, A$AP Rocky, Future ou Coi Leray, l’américain a signé avec cet album B.O l'un de ses classiques.