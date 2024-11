Matthew Perry : Jennifer Aniston rend hommage à l'acteur un an après sa disparition

Ce 28 octobre, l'interprète de Rachel a partagé plusieurs photos poignantes aux côtés de son ami et collègue de "Friends", Matthew Perry. Une manière de lui rendre hommage à l'occasion des un an de sa disparition tragique. En légende, Jennifer Aniston a inscrit sobrement : "1 an", accompagné d’un cœur et d’une colombe.

Jennifer Aniston et Matthew Perry, des amis de longues dates

Sur ces images partagées par l'actrice américaine, Matthew Perry apparaît heureux et amusant : il embrasse tendrement le front de Jennifer Aniston, enlace ses partenaires de jeu, et affiche un sourire radieux. Au fil des saisons, l’actrice et l’interprète de Chandler ont bâti une amitié solide, tissée dans les coulisses de la série culte.