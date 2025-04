"Mamma Mia 3" : Sabrina Carpenter au casting ? Amanda Seyfried répond !

Sept ans après "Mamma Mia ! Here We Go Again", l’envie d’un troisième film ne semble pas s’essouffler. Après que la productrice Judy Craymer - à l'origine des deux premiers longs-métrages -, a confirmé, il y a plusieurs mois, travailler sur le projet, c'est au tour de l'actrice Amanda Seyfried d'évoquer le sujet sur le plateau de l'émission Saturday Night Live. Alors retournera-t-elle chanter ABBA dans les îles grecques ?

"On m’en parle toutes les semaines", confiait-elle récemment à Jimmy Fallon, avant de plaisanter : "Je vois l’avenir et je pense que le film arrivera avant 2038, on est sur la bonne voie." Prudente sur l'avenir du projet, l’actrice de 39 ans se dit néanmoins enthousiaste à l'idée de retrouver son personnage. Elle évoque même l’idée de voir la chanteuse Sabrina Carpenter interpréter sa fille dans ce troisième volet.