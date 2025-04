"L’été où je suis devenue jolie" tire sa révérence : l'auteure explique pourquoi la saison 3 sera la dernière

Une fin pleine de surprises avec onze épisodes

Alors que certains fans espéraient que le dernier livre, dont l'intrigue s'étend sur une période plus longue que les précédents, serait divisé en deux saisons, il n'en sera rien. La saison 3 offrira cependant un format plus conséquent avec un total de onze épisodes, contre sept pour la saison 1 et huit pour la saison 2.

Jenny Han a également teasé que cette ultime saison ne se contentera pas de suivre scrupuleusement le livre. "Il y aura des surprises. Il y a les choses que [les fans] connaissent, puis il y a les choses qu'ils pensent connaître, et puis il y aura, je l'espère, des choses qui les surprendront", a-t-elle déclaré. De quoi maintenir le suspense jusqu'au dernier épisode.

Un spin-off est-il envisageable ?

Pour l'instant, Jenny Han n'a annoncé aucun projet de spin-off se déroulant dans l'univers de "L’été où je suis devenue jolie". Elle n’envisage pas non plus d’écrire d'autres livres liés à cette saga littéraire. Cependant, l'auteure n’est pas contre l’idée de développer des univers étendus, à l’image de "XO, Kitty" sur Netflix, dérivé de la saga "A tous les garçons que j’ai aimés".

Alors, faut-il définitivement dire adieu à Belly et aux frères Fisher après la saison 3 ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant d'en savoir plus, notez bien dans vos calendriers : la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" débarquera en juillet prochain sur Prime Video. Préparez vos mouchoirs, car les adieux s'annoncent émouvants.