« L’été où je suis devenue jolie » : à quoi s’attendre pour la saison 3

Il est possible que la saison 3 de « L’été où je suis devenue jolie » suive la chronologie des livres. « Belly n'a jamais été amoureuse que de deux garçons, tous deux portant le nom de famille Fisher. Et après avoir été avec Jeremiah ces deux dernières années, elle est presque sûre qu'il est son âme sœur. Presque. Même si Conrad ne s'est pas remis de l'erreur de laisser Belly partir, Jeremiah a toujours su que Belly était la fille qu'il lui fallait », peut-on lire dans le synopsis du tome 3, « Ainsi, lorsque Belly et Jeremiah décident de créer des choses pour toujours, Conrad se rend compte que c'est maintenant ou jamais : dire à Belly qu'il l'aime ou la perdre pour de bon. Belly devra affronter ses sentiments pour Jeremiah et Conrad et faire face à l'inévitable : briser l'un de leurs cœurs ».

Mais rien n’est moins sûr. L’auteur Jenny Han a donc prié ses fans de garder l’esprit ouvert. « J'ai vraiment dû peser ce que les fans attendent avec la direction créative de la série et trouver cet équilibre », a-t-elle déclaré à Variety en 2022 avant d’ajouter, « Ma priorité a toujours été que les fans du livre se sentent vraiment satisfaits par l'histoire que nous racontons, mais aussi qu'ils sachent qu'il s'agit d'une adaptation ». La saison 3 mettra-t-elle un terme au fameux triangle amoureux ? Rendez-vous en 2025 pour le découvrir.