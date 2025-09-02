Dwayne Johnson : sa transformation physique fait réagir

La 82ème édition de la Mostra de Venise s’est ouverte avec un parterre de stars. Parmi elles, l’acteur Dwayne Johnson venu présenter "The Smashing Machine" aux côtés d’Emily Blunt et l’équipe du film. Si le long-métrage réalisé par Benny Safdie a reçu une standing ovation de treize minutes, ce n’est pourtant pas ce qui agite, en priorité, les réseaux sociaux.

L’homme que l’on surnomme The Rock s’est affiché sur le tapis rouge avec un physique métamorphosé. Et pour cause, l’acteur de "Fast and Furious" a dû perdre près de 27 kilos pour incarner le rôle de Mark Kerr, ancien champion de MMA des années 1990 dans le film qui sortira le 29 octobre prochain au cinéma.

Connu pour sa carrure musclée et son aspect imposant, Dwayne Johnson a dû adopter un régime très particulier, quasi sans sucres et exclusivement centré sur de la protéine pour atteindre sa nouvelle silhouette.

Un changement qui a enflammé la sphère internet, jusqu’à devenir viral. "Le rocher s'est transformé en pierre polie", peut-on lire en réaction sur les réseaux.