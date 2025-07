"L’été où je suis devenue jolie" sur Prime Video : quelles sont les musiques de la saison 3 ?

Les deux premières saisons de "L’été où je suis devenue jolie" brillaient par une bande-son extrêmement audacieuse. Bonne nouvelle, celle de la troisième et dernière saison est tout aussi impressionnante.

Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo... Une playlist 100% pop

Dans la saison 3, les hauts et les bas de Belly sont rythmés par des titres emblématiques de ces dernières années comme "Good Luck, Babe!" de Chappell Roan, "lacy" d’Olivia Rodrigo ou encore "i like the way you kiss me" d’Artemas. Inutile de passer votre visionnage à tout shazamer, NRJ vous dévoile la liste complète des chansons de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie".