"L'été où je suis devenue jolie" : pourquoi la saison 3 sera la dernière

L'histoire de Belly, Jemeriah et Conrad ne se poursuivra malheureusement pas au-delà cet été… Les fans de "L'été où je suis devenue jolie" suivent en ce moment-même la saison 3 du show. Un dernier chapitre riche en émotions qui se déroule en onze épisodes et qui promet d'être la plus longue saison de la série. Alors que la fiction pleine de romance cartonne sur Prime Video, pourquoi les aventures de la bande de Cousins Beach n'auront pas de suite ?

Une fin naturelle : "Trois livres, trois saisons"

La série est une adaptation fidèle de la trilogie littéraire de Jenny Han. La saison 1 a retranscrit le premier tome, "L'été où je suis devenue jolie", la saison 2 a couvert "L'été où je t'ai retrouvé", et cette troisième saison se penche sur le dernier opus, "L'été devant nous".

Jenny Han a expliqué à Entertainment Weekly que la décision de terminer la série avec la saison 3 était une évidence. "Trois livres, trois saisons. Cela me semble juste", a-t-elle déclaré, soulignant la cohérence entre l'œuvre littéraire et son adaptation télévisuelle.

"L'été où je suis devenue jolie" : des surprises à prévoir pour la fin de la saison 3

Bien que l'intrigue de la saison 3 suive les grandes lignes du dernier livre, Jenny Han a laissé entendre que des nouveautés surprendraient les téléspectateurs. "Il va y avoir des surprises. Il y a des choses que [les fans] connaissent et puis il y a des choses qu'ils pensent connaître, et puis il va y avoir, espérons-le, des choses qui les surprendront", a-t-elle révélé.

Rendez-vous le 17 septembre prochain pour le grand final de "L'été où je suis devenue jolie" sur Prime Video afin de découvrir le dénouement de cette histoire d'amour qui a captivé des millions de cœurs.

En attendant, vous pouvez donner votre avis en votant pour votre frère Fischer préféré ici. Etes-vous plus Team Conrad ou Team Jeremiah ?