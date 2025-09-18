"L'été où je suis devenue jolie" : après la fin de la série, un film en préparation !

Prime Video ne semble pas vouloir quitter Cousins Beach. Le responsable de la plateforme confiait récemment son intention de s’atteler à un nouveau projet avec Jenny Han : "Une fois que la saison sera terminée, nous en discuterons et nous lui demanderons de faire son choix parmi les nombreuses idées qu'elle a proposées."

La décision a finalement rapidement été prise : un film est officiellement en préparation pour clore "L'été où je suis devenue jolie" !

De quoi va parler le film "L'été où je suis devenue jolie" ?

L'annonce a été faite ce mercredi 17 septembre à Paris, lieu de tournage de la fin de la saison 3, lors de la projection du dernier épisode.