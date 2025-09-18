"L'été où je suis devenue jolie" : après la fin de la série, un film en préparation !

Prime Video ne semble pas vouloir quitter Cousins Beach. Le responsable de la plateforme confiait récemment son intention de s’atteler à un nouveau projet avec Jenny Han : "Une fois que la saison sera terminée, nous en discuterons et nous lui demanderons de faire son choix parmi les nombreuses idées qu'elle a proposées."
La décision a finalement rapidement été prise : un film est officiellement en préparation pour clore "L'été où je suis devenue jolie" !
De quoi va parler le film "L'été où je suis devenue jolie" ?
L'annonce a été faite ce mercredi 17 septembre à Paris, lieu de tournage de la fin de la saison 3, lors de la projection du dernier épisode.
"Il restait une grande étape dans le parcours de Belly, et je pensais qu’un film seul pouvait lui rendre justice. Je suis reconnaissante envers Prime Vidéo de soutenir ma vision et de permettre aux fans de découvrir ce dernier chapitre", a confié Jenny Han. Mariage ou simples retrouvailles… Tout est possible car pour la première fois depuis le lancement de la série, ce nouveau projet ne s’appuiera sur aucun livre de Jenny Han.