Selena Gomez dans le biopic sur Linda Ronstadt : qui est cette chanteuse star des années 70 ?

Regain de succès pour «Long Long Time» de Linda Ronstadt

Parmi les hits les plus connus de la star des années 70, on retrouve «Don't Know Much», «You're No Good», ou encore «It's So Easy».

Plus récemment, c’est le morceau «Long Long Long Time» de Linda Ronstadt qui a connu une seconde vie. Le titre a explosé les compteurs sur les plateformes de streaming grâce au troisième épisode de la série « The Last of Us» qui utilise cette chanson. «Long Long Long Time» illustre, dans le show HBO, l’histoire d’amour entre le survivaliste Bill et Frank, un survivant de la pandémie fongique dans la série. Une séquence qui a fait pleurer de nombreux téléspectateurs.