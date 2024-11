"Les Frères Scott" de retour : Chad Michael Murray annonce une mauvaise nouvelle

Les fans de la série "One Tree Hill" sont en émoi depuis l'annonce d'un reboot. Alors que les deux stars du show, Sophia Bush (Brooke Davis) et Hilarie Burton (Peyton Sawyer) ont déjà révélé faire partie de cette suite, le mystère reste entier sur le reste du casting.

L'interprète du héros des "Frères Scott", Lucas, vient enfin d'en dire un peu plus dans les colonnes du Los Angeles Times. Et ses révélations risquent d'en décevoir plus d'un. Chad Michael Murray avoue, en effet, avoir discuté de ce projet autour de la série culte avec son ami et partenaire de jeu, James Lafferty et les deux acteurs en sont venus à cette conclusion : "Nous n'allons pas le faire parce que personne n'a pris le téléphone pour nous prévenir : 'Hey, nous faisons le reboot', donc nous n'allons pas le faire."

Il faut donc dire adieu au retour de Lucas et Nathan Scott. Malgré son absence, l'acteur américain n'est pas pour autant contre l'idée d'un comeback des autres héros de Tree Hill. "Je veux que ça arrive pour les fans" a-t-il ajouté.

Chad Michael Murray dans "Freaky Friday 2"

Même s'il ne participe pas au reboot des "Frères Scott", Chad Michael Murray peut se réjouir de faire partie de la suite du film culte "Freaky Friday". Le comédien reprendra son rôle de Jacke aux côtés de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis.

Il est en ce moment à l'affiche du film de Noël sulfureux "The Merry Gentlemen", disponible sur Netflix.