Michou et Elsa Bois répondent avec humour aux haters

Depuis leur rencontre dans l’émission "Danse avec les Stars", Michou et Elsa Bois forment l’un des couples les plus emblématiques des réseaux sociaux. Pourtant, des rumeurs infondées d’infidélité à l’encontre d’Elsa ont récemment enflammé la Toile. Une simple séquence lors d'un live Twitch a fait réagir de nombreux haters. On y découvrait la danseuse en train de consulter son téléphone. Un comportement interprété comme "suspect" par certains internautes.

Elsa et Michou répondent au harcèlement en ligne

Accusée sans preuve, la danseuse a dû faire face à une vague de messages haineux. Plutôt que de céder à la colère ou de rester silencieux, le couple a choisi une réponse avec humour. Dans une mise en scène savamment orchestrée, des "inspecteurs" ont débarqué en plein live, s’emparant du téléphone d’Elsa pour "enquêter". Lorsque Michou a proposé qu’ils vérifient aussi le sien, ils ont répliqué avec ironie avant de partir inspecter "une autre youtubeuse" : "Non, non, pas les mecs !"