« Les 4 Fantastiques » : Pedro Pascal sera le prochain Reed Richards

Il est l’acteur à la mode. Pedro Pascal est l’homme que tout Hollywood s’arrache, et à 48 ans, il n’est pas près de s’arrêter. En novembre 2023, le magazine Variety dévoilait que les Studios Marvel souhaitaient lui confier les attributs du brillant scientifique Reed Richards aka Mr. Fantastic. Un rôle de héros parfait pour celui qui a déjà incarné Oberyn Martell dans « Game of Thrones », Din Djarin dans « The Mandalorian » ou dernièrement Joel dans « The Last of Us ».

Et c’est désormais officiel, ce 7 février, le syndicat d'acteurs et de producteurs, SAG-AFTRA, a annoncé que Pedro Pascal incarnerait l’homme élastique. C’est le réalisateur, Matt Shakman qui a confirmé la nouvelle dans une story Instagram conformément à sa promesse.