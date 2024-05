« Le Seigneur des Anneaux » : Warner Bros. confirme un nouveau film pour 2026

C'est officiel ! « Le Seigneur des Anneaux » sera bientôt de retour. Warner Bros a récemment annoncé ses plans pour un nouveau film. La nouvelle a été révélée par David Zaslav, le Président de Warner Bros Discovery. Pour le moment, le projet est intitulé provisoirement « The Hunt For Gollum » et promet de se concentrer sur le personnage emblématique de Gollum, joué par Andy Serkis.

Alors que Peter Jackson est connu comme le réalisateur phare de la saga, c'est l'interprète de Sméagol qui réalisera ce nouvel opus. Néanmoins, que les fans se rassurent, la franchise promet que le réalisateur néo-zélandais interviendra à chaque étape du processus.

Une nouvelle histoire pour Gollum

Cependant, malgré l'excitation entourant ce projet, peu d'informations sont disponibles sur l'intrigue officielle du film à ce stade. David Zaslav a toutefois promis que le film de 2026 « explorera des intrigues encore à raconter » dans l'univers riche de la Terre du Milieu de JRR Tolkien. Cette annonce intervient également après l'accord conclu en 2023 entre Warner Bros et New Line Cinema pour développer davantage d'œuvres de Tolkien, soulignant ainsi l'engagement continu envers cet univers fantastique.

Pour rappel, la franchise du Seigneur des Anneaux est une propriété très prisée et lucrative, comme l'a souligné David Zaslav. Il a déclaré : « Le Seigneur des Anneaux est l'une des franchises les plus réussies et les plus vénérées de l'histoire et présente une opportunité significative pour notre activité théâtrale ».