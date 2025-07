"Le Diable s'habille en Prada 2" : Pauline Chalamet, Simone Ashley… Le casting s'agrandit

Les aventures d'Andy Sachs dans le monde de la mode reprennent ! "Le Diable s'habille en Prada" se réinvente dans un deuxième volet qui sera diffusé au cinéma le 1er mai 2026, soit vingt ans après la sortie du film culte inspiré du roman de Lauren Weisberger. David Frankel, réalisateur de la comédie de 2006, et Aline Brosh McKenna, autrice du scénario original, reviennent pour cette suite, aux côtés de la productrice Wendy Finerman.

Pour rappel, "Le Diable s’habille en Prada" met en scène Meryl Streep dans le rôle de la rédactrice en chef tyrannique du prestigieux magazine de mode "Runway". À ses côtés, on retrouve Emily Blunt dans celui de sa première assistante et Anne Hathaway qui incarne une jeune journaliste larguée dans un monde composé de strass et de paillettes.

Un casting 5 étoiles

Alors que le tournage du "Diable s'habille en Prada 2" a déjà commencé, on connaît les noms des personnalités qui incarneront les personnages de l'intrigue. Les fans du film peuvent être rassurés, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci seront à l'affiche de ce deuxième volet.