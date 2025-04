"Le Comte de Monte-Cristo" : Pierre Niney et l'équipe du film se retrouvent

Avec plus de 13 millions de spectateurs à travers le monde, "Le Comte de Monte-Cristo" continue de faire couler de l'encre. Après sa présentation au Festival de Cannes et ses 14 nominations aux César 2025, l’adaptation littéraire d’Alexandre Dumas a décroché trois récompenses : meilleurs costumes et meilleurs décors, ainsi que, quelques jours plus tard, le César des Lycéens. Une distinction unique, attribuée par 2.600 élèves de métropole, des DOM-TOM et d'ailleurs.

Pour célébrer cette victoire, une remise officielle a eu lieu le 26 mars à la Sorbonne. L’émotion était palpable parmi l’équipe du film, comme en témoigne le message touchant partagé par le protagoniste de cette épopée, Pierre Niney.

"On était trop émus de vous voir et de vous entendre hier… Ce César nous touche en plein cœur 🎯. J’avais votre âge quand je faisais les cent pas dans ma chambre d’ado, en essayant de déclamer des répliques d’Edmond Dantès. Je ne le savais pas encore, mais c’était le début d’une grande histoire. À laquelle vous avez offert une conclusion mémorable hier", s'est exprimé l'acteur.