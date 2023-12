« La Chronique des Bridgerton » : les premières images de la saison 3 sont là

« La Chronique des Bridgerton »: les premières images donnent le ton

Pour l’heure, on sait que l’intrigue de cette nouvelle saison portera sur l’idylle entre Colin, le cadet des Bridgerton et son amie de toujours Penelope Featherington. Bien que l’on aurait pu s’attendre à l’histoire de Benedict, puisqu’il est le protagoniste du second tome de la saga écrite par Julia Quinn, Shonda Rhimes en a décidé autrement. « Il y a huit enfants Bridgerton donc nous avons pour projet de suivre les histoires romantiques de chacun d'entre eux. Néanmoins, on ne va pas nécessairement suivre l'ordre des livres, mais chacun aura son histoire », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

De plus, un peu comme un cadeau de Noël, Netflix a dévoilé ce lundi 25 décembre les portraits des premières images de la saison en indiquant en légende : « Si l'on en croit ces portraits, la saison à venir sera certainement riche en intrigues et en scandales ». On y découvre Hannah Dodd qui incarnera Francesca à la place de Ruby Stokes, Luke Newton et Nicola Coughlan (Colin et Penelope)…

La grande absente de cette saison, c’est Phoebe Dynevor qui ne cache pas son souhait de voir son personnage revenir dans les prochaines saisons. Les téléspectateurs retrouveront surtout la charmante Simone Ashley (Kate Sharma) qui avait déjà annoncé son grand retour et dont l’histoire avec Anthony devrait être approfondie sur une note bien plus romantique que les drames auxquels ils nous ont habitués dans la saison 2. « Avec eux, nous ne sommes pas vraiment intéressés par l'introduction de nouveaux conflits dans leur relation. Nous avons l'impression qu'ils ont traversé des épreuves difficiles, et nous voulons que les téléspectateurs les voient dans un espace plus enjoué et plus amoureux » a notamment déclaré Jess Brownell à Entertainment Weekly.

Une saison qui sera donc placée sous le signe de l’amour avec un grand A pour profiter du printemps.