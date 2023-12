« Bridgerton » saison 3: Nicola Coughlan se confie sur le tournage des scènes intimes

Un jour de plus sans nouvelle de la date de sortie de la très attendue saison 3 de « La Chronique des Bridgerton ». Et si les plus impatients ont déjà dévoré les romans, les autres ont hâte de découvrir les nouveaux épisodes sur Netflix. D’après le synopsis, il est prévu que cette nouvelle saison dans l’aristocratie londonienne se concentre sur l’idylle entre Colin Bridgerton et Pénélope Featherington.

Mais si pour le moment rien n’est fixé, les acteurs ne peuvent s’empêcher de semer quelques indices dans l’esprit des fans. Il y a une semaine, c’est Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) qui affirmait que la série était prête à sortir « à tout moment ». Et il y a quatre jours, Nicola Coughlan (Penelope Featherington) a déclaré à Virgin Media Television : « Vous pensez que vous êtes impatient ? Mais vous n’imaginez pas à quel point je me sens impatiente aussi. Mais elle (la saison 3) sortira enfin en 2024 ». Une nouvelle qui tombe à pic.