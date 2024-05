«La Chronique des Bridgerton»: comment s’est passé le tournage de la scène torride dans la calèche ?

Une rencontre très intime qui fait le tour de la Toile! Les comédiens Nicola Coughlan et Luke Newton font couler beaucoup d’encre depuis la diffusion, la semaine dernière, des quatre premiers épisodes de la troisième saison de «Bridgerton».

Spoilers ! Une scène en particulier fait grand bruit: celle de la rencontre entre Colin et Penelope dans la calèche alors que la jeune femme rentre chez elle après un bal. L’occasion de voir le héros déclarer sa flemme à son amie de longue date, avant que les deux deviennent de plus en plus proches.

Cette scène de sexe, qui symbolise le passage de l’amitié à l’amour de Penelope et Colin, a été tournée en huit clos sur trois jours. Et même si elle parait plus vraie que nature, la séquence ne bénéficiait pas de conditions de tournage optimales.

Le manque d’espace dans la calèche n’a, en effet, pas permis la présence d’un caméraman. Les équipes techniques étant à l’extérieur du véhicule, Luke et Nicola se sont retrouvés isolés, loin des regards. De quoi créer une atmosphère encore plus intime. «Nous étions enfermés tous les deux dans une calèche avec des caméras à l’extérieur. C’était donc un peu réel. C’était intime. Cette scène est très sincère.», a expliqué Luke Newton dans les colonnes de «Vanity Fair».