« Bridgerton » saison 3 : les interprètes de Penelope et Colin sont-ils en couple ?

Elle est désormais déterminée à se marier. Et comme Penelope manque de confiance en elle, c’est à Colin qu’elle demande de l’aide dans sa recherche de prétendants. Elle lui demande alors des conseils sur sa conduite à tenir avec les hommes. Remarquant que ses leçons fonctionnent un peu trop bien, le frère de Daphné se met alors à douter de son désintérêt sentimental pour Penelope.

Penelope et Colin en couple dans la vraie vie ?

Puisque l'alchimie entre les deux beaux - et bons acteurs - de cette nouvelle saison fonctionne, de nombreux curieux ont envie d'y croire : et si Nicola Coughlan et Luke Newton entretenaient une liaison dans la vraie vie ?

La rumeur a tellement enflé pendant la promotion de cette nouvelle saison que la comédienne a fini par devoir y répondre. En effet, la question a directement été posée à Nicola Coughlan lors de l’avant-première de la saison 3. Et, sans être claire et nette, l'actrice a écarté l'idée d'une romance avec son partenaire de jeu dans la vraie vie. « Je pense que c'est vraiment mignon, parce que nous nous aimons vraiment. », a -t-elle révélé au sujet de cette rumeur au média Extra, avant d'ajouter : « C'est une personne vraiment spéciale dans ma vie et j'ai eu la chance de vivre cette expérience avec lui. Je n'aurai plus jamais l'occasion de faire quelque chose comme ça, à cette échelle… C'est tellement agréable d'avoir un ami aussi adorable avec qui je peux faire tout ça. », a-t-elle tranquillement précisé, esquivant légèrement le sujet.