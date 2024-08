Les nouvelles images offrent également un bel aperçu de la relation entre Arthur et Harley, main dans la main. On passe de ce qui pourrait être des illusions romantiques - les deux s’embrassent tendrement, baignés dans un éclairage sombre - à ce qui semble être une réalité plus sombre, avec Arthur frappant un juge et Harley montant les marches d'un tribunal, en costume complet.

Pour l’instant, « Joker : Folie à Deux » n’a pas livré tous ses secrets, le film garde les plus grosses surprises pour le jour de sa sortie, le 2 octobre prochain.