"Gladiator II" : qui sont les stars du casting et où les avez-vous déjà vues ?

Pedro Pascal

L'acteur, originaire du Chili, s'est d'abord fait remarquer dans la série "Game of Thrones" dans laquelle il incarne Oberyn Martell. Il a ensuite marqué les esprits avec son rôle de l'agent de la DEA, Javier Peña, dans "Narcos", avant de devenir l'emblématique chasseur de primes Din Djarin dans "The Mandalorian". Plus récemment, son rôle de Joel dans "The Last of Us" a consolidé sa notoriété. Dans "Gladiator II", Pedro Pascal prend les traits du général Acacius.